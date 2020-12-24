"Шереметьево" ввело в строй отремонтированную ВПП-1

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" ввел в строй после реконструкции свою первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1), сообщил корреспондент "Интерфакса".

В церемонии открытия полосы приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, совладелец и глава совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Александр Пономаренко, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

ВПП-1 – одна из трех полос в "Шереметьево". Ее эксплуатация началась в 50-х годах прошлого века, а реконструкция – в январе этого года. Подрядчиком было ООО "Энерго-строй", с которым МАШ подписал договор на 8,2 млрд рублей. В периметр работ вошла реконструкция самой полосы и нескольких рулежных дорожек, строительство двух новых скоростных дорожек. По условиям контракта, стройку должны были закончить до декабря этого года.

Реконструкция ВПП-1 продолжалась, несмотря на падение авиаперевозок на фоне пандемии COVID-19, говорил ранее первый замгендиректора МАШ Андрей Никулин. Заморозка проекта привела бы к его удорожанию "минимум на треть", объяснял он.

Общая пропускная способность "Шереметьево" после реконструкции ВПП-1 и введения новой структуры воздушного пространства в Московской зоне составит 100 взлетно-посадочных операций (ВПО) в час, говорил Никулин. При этом с учетом пандемии в следующем году аэропорт планирует совершать максимум 55 ВПО в час, то есть почти в два раза меньше, чем позволяет инфраструктура.

"Шереметьево" – крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания – "Аэрофлот". В прошлом году обслужил почти 50 млн человек (+10% г/г), в этом году ожидает падения перевозок на 57% г/г.

Аэропорт контролирует ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%). Эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, небольшой пакет – у "Аэрофлота".