Нетрезвый пассажир упал на рельсы московском метро

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро прерывалось на 20 минут из-за нетрезвого пассажира, упавшего на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 16:40 на станции "Бутырская". Нетрезвый пассажир упал на путь до прибытия поезда, его удалось спасти", - сказал собеседник агентства.

По его информации, чтобы достать мужчину, пришлось на на 20 минут отключить напряжение контактного рельса и прервать движение поездов из центра от станции "Бутырская" до станции "Окружная".

В пресс-службе московского метро подтвердили факт инцидента с пассажиром и в 17:10 сообщили, что движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в первый день 2021 г. на рельсы станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии упала женщина. Шансов выжить у нее не было: падение произошло перед пребывающим поездом.