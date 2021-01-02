Проезд на общественном транспорте Москвы подорожал со 2 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы со 2 января повышена по большинству видов билетов, сообщает департамент транспорта столицы.

Так, разовый билет "Единый", которым в основном пользуются туристы и приезжие, подорожал с 57 до 60 рублей, на две поездки - со 114 до 120 рублей.

Разовая поездка по карте "Тройка" без записанных на нее абонементов подорожала с 40 до 42 рублей, при поездке "90 минут" - с 62 до 65 рублей. Одна поездка при оплате по банковской карте теперь стоит 46 рублей вместо 44.

Неизменными остались тарифы на безлимитные билеты на все виды общественного транспорта на 365 дней и 90 дней: 19500 и 5430 рублей соответственно. Безлимитный на сутки подорожал с 230 до 240 рублей, на трое суток - с 438 до 455 рублей, на 30 дней - с 2170 до 2245 рублей. Билет на 60 поездок подорожал на 100 рублей - до 2070 рублей.

Стоимость льготных проездных на метро и МЦД для школьников и студентов на один месяц выросла с 405 до 415 рублей, на три месяца - с 1215 до 1245 рублей. Месячный льготный проездной для обучающихся для проезда только на наземном транспорте подорожал на 5 рублей до 270 рублей.

В департаменте добавили, что утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии остаются.