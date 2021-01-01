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В московском метро погибла женщина

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел днем в пятницу на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, по неустановленным причинам около 12:30 женщина упала на рельсы, спасти ее не удалось.

По его информации, движение поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино" отсутствует уже около 40 минут.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об инциденте с пассажиром на "фиолетовой" линии метро и прерванном движении на участке "Котельники" - "Жулебино".

Москва Котельники Жулебино

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