Источник сообщил о госпитализации 24 человек после ДТП на Новой Риге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В столкновении грузовика с военными автобусами в Подмосковье пострадали 24 человека, они госпитализированы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он добавил, что еще четыре человека погибли.

В попавшей в ДТП колонне автобусов находились солдаты-срочники и четверо офицеров, уточнил он.

Всем пострадавшим в аварии на Новорижском шоссе оказывается необходимая помощь, сообщили в Минздраве Московской области.

Ранее в областном управлении МВД сообщали, что в ДТП погибли четверо и еще 15 человек получили травмы.

"Сегодня примерно в 15:25 на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - заявила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что движение по этому участку дороги ограничили.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал о 15 пострадавших в столкновении, а пресс-служба Минобороны подтвердила гибель четверых военнослужащих.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель гражданского грузовика: он ехал в одном направлении с колонной военных автобусов "ПАЗ", не справился с управлением и врезался в один автобус.

Столкновение произошло, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, уточнял источник "Интерфакса". "Произошла поломка первого из автобусов в колонне. В это время в колонну въехал грузовик "Скания" под управлением 36-летнего жителя Владимирской области", - сказал он.