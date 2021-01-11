Источник сообщил о жертвах в ДТП с военными автобусами

Виновником столкновения предварительно назван водитель гражданского грузовика

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На Новорижском шоссе с четырьмя военными автобусами столкнулся гражданский грузовик. По уточненным данным, в ДТП погибли четыре человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Незадолго до этого он сообщал о двоих погибших и десяти пострадавших.

По его словам, по предварительной версии, виновником аварии стал водитель грузовика: "Он не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов".

Раньше сообщалось о восьми пострадавших.

Столкновение произошло в Подмосковье на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово, которая расположена недалеко от МКАД между Новорижским и Ильинским шоссе.