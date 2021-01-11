Число пострадавших в смертельном ДТП в Подмосковье достигло 15 человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате столкновения грузовика с военными автобусами на Новорижском шоссе в Подмосковье увеличилось до 15 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Четверо погибших и до 15 пострадавших", - сказал собеседник агентства. По его словам, трагедия произошла в момент, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса.

"Произошла поломка первого из автобусов в колонне. В это время в колонну въехал грузовик "Скания" под управлением 36-летнего жителя Владимирской области", - сказал источник.

Информацию о погибших и пострадавших подтвердили в региональном главке полиции. "Сегодня примерно в 15:25 на 28 км федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - сказала начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова журналистам.

Движение на данном участке дороги временно ограниченно.

Как сообщалось, ДТП произошло в Подмосковье на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово, которая расположена недалеко от МКАД между Новорижским и Ильинским шоссе.

По данным источника, грузовик столкнулся с четырьмя военными автобусами. "Водитель грузовика не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", - сказал он.

В Минобороны РФ подтвердили гибель в ДТП четверых военных. Там сообщили, что ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сказали в Минобороны РФ. В военном ведомстве заявили, что командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту аварии.

"По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав", - сообщили в Минобороны РФ.