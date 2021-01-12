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Эксперты повторно рассмотрят проект реконструкции Политехнического музея в Москве

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Проект реконструкции и реставрации здания Политехнического музея в Москве принят на повторное рассмотрение Главгосэкспертизой России, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе реконструкции на объекте проводились дополнительные обследования технического состояния конструкций, которые были недоступны во время проведения основного обследования. С учетом полученных результатов некоторые проектные решения по приспособлению здания Политехнического музея для современного использования были откорректированы", - говорится в сообщении.

В частности, было решено изменить конструктивные решения по усилению фундаментов, стен и перекрытий.

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Согласно предыдущему проекту, реставрация и реконструкция Политеха должны были завершиться в конце 2020 года. Планировалось, что в северном дворе музея установят проекторы и экраны для проведения лекций и кинопоказов, а в южном будет создана семейная интерактивная зона, а также там обновят лектории и другие залы.

В 2018-2019 годах здание "раскрыли" от поздних наслоений, разобрали полы, потолки и ряд конструкций и провели противоаварийные работы. Параллельно были проведены дополнительные исследования и зафиксированы сохранившиеся исторические элементы здания. По результатам исследований понадобилось изменить проект.

Здание Политехнического музея, построенное в период с 1875 по 1908 год, является объектом культурного наследия. В сентябре 2010 года по поручению президента РФ на базе Политехнического музея начался процесс создания музея науки. Масштабная модернизация здания Политеха началась в 2013 году.

Реставрационные работы ведутся по концепции, разработанной японским архитектором Джуньей Ишигами. Она была выбрана по итогам международного конкурса в 2011 году и одобрена попечительским советом музея. К концу 2019 года были отреставрированы все фасады, открыт амфитеатр перед северным фасадом, а также проход от амфитеатра к метро.

Москва Политехнический музей

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