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Директором Политехнического музея стала Елена Проничева

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Директором Политехнического музея в Москве назначена Елена Проничева, сообщила коллективу учреждения статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова. Проничева с 2013 года была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности.

Прежний директор Политехнического музея Юлия Шахновская 14 декабря сообщила об уходе с должности. В музее она проработала 11 лет.

Манилова отметила, что "это решение не было кулуарным, понимая, что завершается контракт с Юлией Васильевной, мы ее благодарим за все, что сделано, сделано много, несмотря на то, что у министерства были претензии, прежде всего они касались переносов сроков, но мы благодарны". По словам замминистра, решение о назначении Проничевой принималось совместно с культурным сообществом.

Политехнический музей - один из старейших научно-технических музеев мира, он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию, выставки музея проходят на ВДНХ и в комплексе "Технополис "Москва". Открытие здания после ремонта планируется в 2021 году.

В сентябре 2010 года по поручению президента на базе Политехнического музея начали создавать музей науки. В 2011 году на международном конкурсе победил проект реставрации здания, предложенный архитектором Дзюнья Исигами. Реконструкцию начали в январе 2015 года. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен на 2020 год.

В ходе работ площадь музея увеличилась с 32 тыс. квадратных метров до 48 тыс. квадратных метров. Северный и Южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами.

Минкультуры Москва Политехнический музей Елена Проничева Юлия Шахновска

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