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Высота снежного покрова в Москве выросла до 34 см

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - По уточненным данным, за ночь в столице выпало 10 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"Это почти четверть месячной нормы. Высота снежного покрова в Москве выросла с 24 до 34 см", - рассказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что данные получены в 9:00 с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма для января в Москве составляет 42 мм.

В метеобюро подчеркнули, что прошедшая ночь стала самой морозной с начала нынешней зимы в столице. На главной метеостанции (ВДНХ) было зафиксировано минус 14 градусов.

Ранее в метеобюро сообщали, что к утру четверга в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков в виде снега - примерно 8 мм. На дорогах образовались снежные заносы и гололедица.

Метеобюро Москвы Москва

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