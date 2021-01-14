Что произошло за день: четверг, 14 января

Спор вокруг применения COVID-вакцины Pfizer в России, планы ФСИН задержать Навального, возвращение московских школьников к очному обучению

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации. В ведомстве отметили, что не зарегистрированные в стране препараты можно ввозить на территорию ЕАЭС только с разрешительными документами, но порядок их выдачи не установлен. В Международном медицинском кластере и филиале израильской клиники "Хадасса" пояснили, что само использование вакцины законно, но вопрос ввоза незарегистрированных препаратов требует доработки.

- ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению жалобу Украины против РФ по Крыму. Суд счел необоснованными обвинения со стороны Украины в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании иностранных журналистов в Крыму.

- В России зарегистрировали еще 24 763 случая заражения коронавирусом. Выписанных пациентов оказалось больше, чем новых заболевших: выздоровели 27 956 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице привиты 140 тысяч человек. Возвращение к нормальной жизни, по его мнению, возможно в мае.

- ФСИН России заявила о намерении задержать Алексея Навального. Ранее оппозиционер заявил о планах вернуться в Россию в воскресенье.

- Московские школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Рекомендации по домашнему режиму для людей старше 65 лет, по переводу на удаленную работу не менее 30% персонала, а также ограничения для общепита остаются в силе до 21 января.

- И.о. главы "Россетей" стал руководитель "Ленэнерго" Андрей Рюмин.

- Уфимец, забивший педофила-рецидивиста до смерти, получил восемь лет колонии строгого режима. В январе 2020 года двое подростков пожаловались Владимиру Санкину на приставания со стороны местного жителя. По версии следствия, подсудимый сильно избил мужчину, а затем забрал у него деньги.

- В Москве за ночь выпала почти четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова выросла до 34 см.