Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Также за ночь в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 четверга опустилась до 13,4 градуса ниже нуля, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы", - сказал представитель метеобюро.

Предыдущий температурный минимум этой зимы был зафиксирован 10 декабря (минус 12,6 градуса). Абсолютный температурный рекорд для 14 января в столице был установлен в 1893 году (минус 37,4 градуса).

Ночью на Москву обрушился сильный снегопад. К утру четверга выпало около 20% месячной нормы осадков в виде снега - около 8 мм, отметили в столичном метеобюро. На дорогах образовались снежные заносы и гололедица.

По прогнозам синоптиков, в четверг высота снежного покрова в столице может увеличиться на 10 мм и приблизиться к отметке 35 мм. Январская норма осадков в Москве составляет 42 мм.

Синоптики прогнозируют, что к концу недели морозы в столичном регионе еще усилятся, в воскресенье и понедельник местами ожидается до минус 23-25 градусов. Аномальное похолодание связано с приходом в европейскую часть России арктических воздушных масс.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что аномальные морозы продержатся в столичном регионе до начала следующей недели. Отклонение температуры от климатической нормы января составит от 4 до 10 градусов.