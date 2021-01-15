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В резервных COVID-госпиталях в Москве создали порядка 7 тыс. коек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В настоящее время в резервных госпиталях, созданных для борьбы с коронавирусом, работает порядка 7 тыс. коек, сообщила заммэра по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова в ходе Гайдаровского форума в пятницу.

"В условиях пандемии мы осуществили полноценную трансформацию вновь созданных пространств в цифровых госпиталях, переведя их исключительно в электронный формат. Это 7 тыс. коек, это 5 объектов, где в среднем у нас находится более 1000 человек", - отметила она.

Ракова напомнила, что вся медицинская база данных в городе переведена в цифровой формат, действуют электронные медицинские карты.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
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