Попова заявила о возможности привить в 2021 г. 60% населения от COVID

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ в этом году от коронавируса может быть привито 60% населения.

"То, что мы можем в год привить 60% совокупного населения, это очень серьезное достижение", - сказала Попова на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Попова добавила, что на совещании "звучало несколько цифр, чтобы 60-80-90 процентов, всех привить".

"Конечно, хочется привить всех и не иметь проблем, но пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год", - отметила она.

По ее словам, в РФ достаточно "практических знаний", чтобы иметь возможность в первый год встречи (с вирусом) привить 60% населения.

"Абсолютно правильно на сегодняшний день, что иммунизация должна быть массовой, она должна быть организована таким образом, чтобы иметь возможность быть уверенным в иммунитете к началу эпидсезона, к осени этого года", - утончила Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса стартует в России с 18 января. По ее словам, в РФ сейчас открыт 1331 прививочный пункт.

В России в настоящее время проходит вакцинация населения препаратом "Спутник V", разработанным центром имени Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, в РФ привито уже более 1,5 млн человек.