Участники акции в Москве прорвали оцепление на Страстном бульваре

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции в Москве прорвали полицейское оцепление на Страстном бульваре, бросают петарды и файеры в полицейских.

Одного из ОМОНовцев повалили на землю и избивают его ногами. Протестующие перекрыли движение транспорта на бульваре.

Ранее сообщалось о задержаниях на Пушкинской площади. Среди задержанных оказалась жена оппозиционера Алексея Навального Юлия и юрист ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь.

В Москве и других городах РФ в субботу проходят несанкционированные акции в поддержку Навального. Его задержали после возвращения в Россию 17 января, а на следующий день арестовали до 15 февраля.