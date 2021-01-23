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В центре Москвы участники акции частично перекрыли движение

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции в субботу перекрыли движение на ряде улиц в центре Москвы, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Так, по данным ведомства, на Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. "Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в Дептрансе сообщили, что протестующие вышли на улицы Дмитровка, Петровский бульвар, улицу Петровка и блокируют движение наземного и личного транспорта.

Маршруты автобусов № А, м10, 15 и 38 временно изменены.

Также временно изменены маршруты, проходящие по Тверской улице. Автобусы № м1 ходят на двух участках: от Больницы РЖД до Тверской Заставы и на участке от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник". Автобусы № 101 и 904 вместо метро "Китай-город" ходят до Тверской Заставы.

Кроме того, в департаменте сообщили, что участники несанкционированных акций в центре Москвы заблокировали порядка 200 автомобилей такси. "Пожалуйста, по возможности избегайте поездок в центр", - говорится в его сообщении в Telegram.

Ранее сообщалось, что из-за скопления людей на магистралях в центре Москвы пробки на дорогах достигли пяти баллов.

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