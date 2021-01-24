Мария Алехина получила штраф за организацию несанкционированной акции

Муниципальный депутат Люся Штейн получила 10 суток ареста по той же статье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной административный штраф в размере 30 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там отметили, что также в воскресенье на 10 суток суд арестовал муниципального депутата по Басманному району Москвы Люсю Штейн за организацию несогласованной акции.

Кроме того, суд на 10 суток отправил под административный арест актрису и театрального деятеля Викторию Нарахсу (Кузнецову) за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Ранее в воскресенье сообщалось, что Алехина и Штейн задержаны и на них составлен протокол за организацию несанкционированного митинга. По словам адвоката, они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Алексея Навального.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что накануне "автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу". Источник отметил, что полицейскому была оказана медпомощь.

При этом адвокат Захватов пояснил агентству, что им пока не предъявляли претензий по этому поводу.