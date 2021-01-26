Обвиняемый в нападении на полицейского на акции в Москве признал вину

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первый арестованный по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 23 января в Москве Евгений Есенов признал вину.

"В ходе допроса Есенов признал вину", - сказал источник "Интерфакса".

Пресненский суд Москвы ранее заключил его под стражу на два месяца. Есенову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В свою очередь, в Останкинском суде Москвы "Интерфаксу" сообщили, что 25 января Есенов был признан виновным по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга). Ему был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

По итогам несанкционированной акции в центре Москвы столичные следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.