Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Обвиняемый в нападении на полицейского на акции в Москве признал вину

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Первый арестованный по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 23 января в Москве Евгений Есенов признал вину.

"В ходе допроса Есенов признал вину", - сказал источник "Интерфакса".

Пресненский суд Москвы ранее заключил его под стражу на два месяца. Есенову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В свою очередь, в Останкинском суде Москвы "Интерфаксу" сообщили, что 25 января Есенов был признан виновным по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга). Ему был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

По итогам несанкционированной акции в центре Москвы столичные следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Евгений Есенов Москва

Новости по теме

Новости

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге

В предстоящие выходные в Москве и области снова похолодает

Двух братьев арестовали по делу о двойном убийстве в Новой Москве

Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве

Административный арест назначен 30 участникам субботней акции в Москве
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

В Москве побит исторический температурный рекорд дня

В Москве побит исторический температурный рекорд дня

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 января

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');