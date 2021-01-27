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В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Более полутора десятков человек задержаны в РФ по подозрению в преступлениях, совершенных на акциях протеста 23 января, возбуждено 21 уголовное дело, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

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"Среди привлекаемых к уголовной ответственности 16 лиц. Большинство из них задержаны в процессуальном порядке. Некоторым уже предъявлено обвинение", - сказала Петренко в среду журналистам.

Она отметила, что на текущий момент "возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны".

В Москве и других городах России, 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного Алексея Навального.

По итогам протестов возбуждены уголовные дела, в частности, о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и о хулиганстве.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
СКР Россия

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