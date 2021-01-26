В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Евгения Есенова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 23 января в столице.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Есенова на срок до 24 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Там уточнили, что ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как ранее во вторник сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, следствие по уголовному делу о массовой акции в Москве 23 января задержало двух ее участников. "Продолжается расследование уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова журналистам.

По ее словам, в настоящее время двое уроженцев Калмыкии задержаны в рамках расследования, "в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения".

По версии следствия, 23 января один из мужчин вблизи Пушкинской площади несколько раз ударил по голове полицейского, находившегося при исполнении обязанностей. В тот же день в Пресненском районе другой участник несанкционированной акции, будучи за рулем автомобиля, в ответ на законные требования сотрудника полиции остановить машину наехал на силовика, сказала Иванова.

Она добавила, что правоохранительные органы продолжают устанавливать всех лиц, причастных к противоправным действиям на акции протеста.

В свою очередь, в Останкинском суде Москвы "Интерфаксу" сообщили, что накануне, 25 января, Есенов был признан виновным правонарушении, предусмотренном ч.5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга). Ему был назначен штраф в 10 тыс. рублей

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

По итогу прошедшей несанкционированной акции в центре Москвы столичные следователи возбудили ряд уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.

Как заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, 23 января в Москве были задержаны более 1000 человек.