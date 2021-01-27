В Москве сохранят запрет на работу кальянных

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ограничение на работу кальянных в Москве сохраняется в условиях смягчения требований к заведениям общепита, заявил в среду глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Несмотря на отмену ограничений по режиму работы предприятий общественного питания в Москве, ресторанов и баров, в любом случае сохраняется запрет на работу кальянов в этих заведениях и самих кальянных", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). По словам Немерюка, этот запрет был установлен Роспотребнадзором.

Ранее в среду вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому с 27 января разрешается возобновить оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.

Работа предприятий общепита и развлекательных заведений в Москве была запрещена ночью с 13 ноября 2020 года.

Ранее Немерюк сообщил "Интерфаксу", что система QR-кодов остается для заведений общественного питания Москвы рекомендательной.