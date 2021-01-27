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Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Система регистрации посетителей по QR-кодам останется рекомендательной для заведений общественного питания в Москве в ночное время, сообщил "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Система останется рекомендательной. Но нельзя забывать о ее социальной значимости, поэтому я рекомендую всем пользоваться ей", - сказал он.

Мэр города Сергей Собянин с 27 января разрешил общепиту, клубам и другим развлекательным учреждениям возобновить работу в ночное время. Этим заведениям было запрещено работать по ночам с 13 ноября из-за пандемии.

До этого - с начала ноября - в таких заведениях ночью действовала обязательная система регистрации сотрудников и посетителей по QR-коду или через СМС в системе мэрии, чтобы избежать запрета на работу ночью. Предполагалось, что зарегистрированные посетители смогут получать сообщения о возможных контактах с зараженными коронавирусом. Также отмечалось, что введение регистрации позволит властям не закрывать общепит и ночные клубы.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Хроника 09 января 2020 года – 27 января 2021 годаПандемия коронавируса
Алексей Немерюк Москва коронавирус Сергей Собянин

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