Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Каждый третий работодатель в Москве решил сохранить "удаленку"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Практически треть московских компаний (32%) решила сохранить режим удаленной работы для всех сотрудников, начавших работать из дома на фоне пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что более трети столичных компаний, которые перевели ранее свой персонал на удаленный режим работы (34%), вернут в ближайшее время в офис часть сотрудников. О возвращении в офис всех сотрудников, которые ранее трудились удаленно, подумывает каждый четвертый (25%) московский работодатель. Еще 9% компаний не знают, как поступить.

Опрос был проведен 27 января 2021 года среди тысячи менеджеров по персоналу, представляющих 200 московских компаний.

В среду стало известно, что в Москве требование о переводе не менее 30% работников на "удаленку" становится рекомендательным. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуют оставаться дома.

Москва SuperJob

Новости по теме

Новости

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

В Москве из-за двойного запаса COVID-коек часть клиник вернут к обычной работе

Более 20 станций метро построят в Новой Москве к 2035 году

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве

СК сообщил о задержании еще двоих участников протестов в Москве
Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Пандемия коронавируса

Всем таксистам и курьерам Москвы обещали прививку от COVID-19

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января

В Москве арестован первый обвиняемый в нападении на полицейского 23 января
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');