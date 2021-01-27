Каждый третий работодатель в Москве решил сохранить "удаленку"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Практически треть московских компаний (32%) решила сохранить режим удаленной работы для всех сотрудников, начавших работать из дома на фоне пандемии. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что более трети столичных компаний, которые перевели ранее свой персонал на удаленный режим работы (34%), вернут в ближайшее время в офис часть сотрудников. О возвращении в офис всех сотрудников, которые ранее трудились удаленно, подумывает каждый четвертый (25%) московский работодатель. Еще 9% компаний не знают, как поступить.

Опрос был проведен 27 января 2021 года среди тысячи менеджеров по персоналу, представляющих 200 московских компаний.

В среду стало известно, что в Москве требование о переводе не менее 30% работников на "удаленку" становится рекомендательным. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуют оставаться дома.