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Нефтяные компании не спешат возвращать сотрудников в офисы в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возвращение работников нефтегазовой отрасли в московские офисы будет постепенным, показал опрос "Интерфакса". Власти столицы с 27 января отменили обязательное требование к компаниям перевести на удаленку не меньше 30% персонала.

Пока до 30% сотрудников московского офиса "ЛУКОЙЛа" продолжат работать дистанционно. "Дальнейшие решения будут приняты по итогам оценки изменений эпидемиологической обстановки в регионе", - уточнил "Интерфаксу" предствитель компании.

В "Транснефти" возвращать людей в офис планируют по мере вакцинации, через три дня после получения первой дозы вакцины.

"Начало массовой вакцинации в компании намечено с 1 февраля", - уточнил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин. По его информации, в первый день предполагается привить 65 человек в медицинских кабинетах, расположенных в здании компании, в дальнейшем темпы вакцинации могут быть увеличены.

В Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что в сейчас в ведомстве на удаленке работают около 50% сотрудников, и работа идет эффективно. "С учетом решений мэра Москвы и улучшения эпидемиологической обстановки, министерство планирует постепенно выводить сотрудников с удаленного режима", - добавил представитель ведомства.

Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
Транснефть ЛУКОЙЛ Москва коронавирус Минприроды

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