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В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Тимура Салихова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции 23 января в столице.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Салихова Тимура Мамедовича сроком до 24 марта 2021 года", - сообщили в пресс-службе суда во среду.

Салихову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, 23 января мужчина, находясь на Страстной улице, во время участия в несанкционированном мероприятии "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища".

Во время допроса Салихов полностью признал свою вину.

Накануне Пресненский суд арестовал первого обвиняемого в нападении на представителя власти в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Им оказался уроженец Калмыкии - Евгений Есенов, который также в ходе допроса в Следственном комитете (СК) РФ дал признательные показания.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

По данным столичного управления МВД, в мероприятии в Москве приняли участие 4 тысячи человек.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила, что были задержаны более 1 тыс. человек.

Накануне официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по итогам прошедших по стране акций оппозиции возбуждено 20 уголовных дел, подавляющее количество которых – по статье УК РФ о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов.

Протесты в Москве

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Москва Тимур Салихов

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