Face ID для проезда в метро Москвы заработает к концу года

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бесконтактная оплата проезда через систему распознавания лиц в столичном метро заработает к концу года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в четверг.

"У нас уже есть фокус-группа, несколько тысяч человек, которая сейчас с нами тестирует эту систему. К концу года мы ее запустим в промышленную эксплуатацию", - сказал Ликсутов в ходе вебинара Международного союза общественного транспорта (UITP) "Стратегическое развитие городов в эпоху COVID".

Он пояснил, что оплата проезда будет происходить через распознавание лиц. "То есть вы подходите к турникету, камера считала ваше лицо, и вам ничего не нужно прикладывать", - сказал Ликсутов.

Ранее заммэра говорил, что данная система позволяет распознавать лица в масках.