В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы готовы потратить 932 млн рублей на покупку и установку на 85 станциях метро 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы госзакупок. Из техзадания следует, что камеры должны уметь отслеживать быстрые движения, или, напротив, "праздношатания".

Экраны с камерами должны быть оснащены модулем определения поведения объектов, пишет газета. "С его помощью планируется фиксировать "пересечение линии", "быстрое движение", а также "праздношатания"", - говорится в публикации.

Также каждая камера должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, "детектирование лиц", подсчет людей и распознавание их скопления, добавляет издание, ссылаясь на техзадание.

Из тендерной документации следует, что экраны будут транслировать рекламу, сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Разрабатываемая система должна интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи "метаданных от камеры о распознанном объекте".

Обработка данных будет проводиться непосредственно в камерах, которым нужно 2 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом 4 Гб, следует из материалов закупки. Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также сотрудники управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Победитель конкурса будет определен 4 марта, установить камеры он будет должен в декабре 2021 года.

В "Московском метрополитене" издание заверили, что камеры в заказанных экранах "не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей". Там объяснили, что экраны будут информировать пассажиров об экстренных ситуациях, об изменениях в работе транспорта, о новых сервисах, а также показывать справочную и коммерческую информацию.

Система распознания лиц заработала в Москве в 2017 году, ее внедрили ради обеспечения безопасности. На осень 2017 года в системе было больше 3000 видеокамер. В 2019 году власти собирались запустить общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников, на сайте мэра говорилось, что в системе 162 000 видеокамер.

Ранее в 2019 году мэр Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание системы распознавания лиц для города. В октябре 2019 года глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что в интересах полиции в московском метро все камеры наблюдения будут оснащены функцией распознания лиц. По его словам, на тот момент распознавать лица умели около 3000 московских камер, всего их Москве было больше 160 000.

В ноябре 2019 года мэрия заказала 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных общей емкостью 9 петабайт на 1,2 млрд рублей. В январе 2020 года был объявлен конкурс на 1,9 млрд рублей на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте.

Опрошенные газетой эксперты считают, что новая система для метро предназначена в первую очередь для фиксирования и анализа поведения людей.

Со внедрением оборудования по распознанию лиц в Москве через суды борются активисты и оппозиция.