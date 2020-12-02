Face ID для оплаты проезда в метро Москвы появится в следующем году

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Использование Face ID для оплаты проезда в московском метро начнется в следующем году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц", - сообщил Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.

По его словам, столичный метрополитен даст только инфраструктуру, связанную с биометрией, а персональные платежные данные хранятся в банках.

"На всех турникетах метро и МЦК (Московское центральное кольцо) уже стоят камеры, которые распознают лица. Наша система позволит распознавать лицо, а если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом", - сказал Ликсутов.

Он также отметил, что система позволяет распознавать лица в масках.