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Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу Tik-Tok блогера Константина Лакеева (автор тиктока Kievskyyy), который повредил служебный автомобиль ФСБ в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, сроком до 23 марта 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

В суде уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

Лакеев признал вину и раскаялся в содеянном в ходе допроса.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Лакеев был задержан 26 января в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где проживал вместе с еще несколькими тиктокерами.

По версии следствия, 23 января на Цветном бульваре он запрыгнул на капот автомобиля ФСБ и повредил его.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

В соцсетях разошлась видеозапись, на которой протестующие на Цветном бульваре закидывали снежками машину с мигалкой и номерами серии АМР, мешали ей проехать, пинали ногами. Один человек запрыгнул на ее капот. В СК сообщали, что водителю в лицо распылили газ из баллончика.

Протесты в Москве

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Tik-Tok Константин Лакеев Москва

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