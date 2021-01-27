Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следствие в среду попросит Пресненский суд Москвы арестовать тиктокера Константина Лакеева (Киевского) по делу о нападении на служебный автомобиль ФСБ 23 января на Цветном бульваре. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, Лакеева задержали во вторник в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где проживал вместе с еще несколькими тиктокерами. Всех их подозревают в нападении на машину с мигалкой в минувшую субботу.

"Установлено, что Лакеев запрыгнул на капот, повредив его. Он допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества", - сказал источник.

Он отметил, что товарищей Лакеева также доставили в полицию, для установления личности и их роли в произошедших событиях.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев этой информации.

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. По оценкам МВД, в центре Москвы в акции приняли участие 4000 человек. Люди собирались на Тверской улице в районе Пушкинской площади, затем часть из них направилась к Манежной площади, часть пошла на Трубную площадь и Цветной бульвар, некоторые пошли к СИЗО "Матросская тишина".

В соцсетях разошлась видеозапись, на которой протестующие на Цветном бульваре сначала закидывали снежками машину с мигалкой и номерами серии АМР, мешали ей проехать, а затем сали бить по корпусу руками и ногами, а один человек запрыгнул на ее капот.

В СК затем сообщили, что машина была повреждена, а водителю в лицо распылили газ из баллончика. По факту возбуждено уголовное дело. Источники СМИ утверждали, что водитель получил травму глаза, также были сообщения, что глаз ему выбили. 26 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что водитель лишился глаза.

Нападение на автомобиль с мигалкой осудили в Управделами президента, но отметили, что пострадавшая машина к этому ведомству не относится.