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В Москве арестованы еще два фигуранта дел о нападениях на силовиков 23 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 28 марта Ольгу Бендас и таксиста Валерия Евсина, которых обвиняют в применении насилия в отношении полицейских на несогласованной акции 23 января (ч.1 ст. 318 УК). Об этом сообщили в прессслужбе суда.

28 января Тверской суд назначил Евсину административный штраф в 15 000 рублей за участие в митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения или транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

23 января в ряде городов России прошли несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Численность акции в Москве полиция оценила примерно в 4000 человек. Как минимум на 1608 участников мероприятия были составлены административные протоколы о нарушениях, сообщили утром 29 января в Мосгорсуде.

Также известно о возбуждении не менее семи уголовных дел в связи с событиями минувшей субботы. Нескольких человек обвиняют применении насилия к силовикам и в повреждении имущества.

Кроме того, ГУ МВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий)". По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции". По этому делу в минувшую среду прошли обыски по более чем 20 адресам, пять человек были задержаны - это брат Алексея Навального Олег, координатор столичного штаба Навального Олег Степанов, политик Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер профсоюза "Альянс Врачей" Анастасия Васильева.

Накануне акций 23 января СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в неправомерные действия, заведомо опасные для них. 28 января стало известно, что дело по этой статье возбуждено против координатора сети штабов Навального Леонида Волкова.

Протесты в Москве

16
Москва Алексей Навальный СКР МВД Ольга Бендас Валерий Евсин

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