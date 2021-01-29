Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:06Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Фигурант "московского дела" Лесных освобожден досрочно

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области условно-досрочно (УДО) освободил фигуранта так называемого московского дела Егора Лесных, осужденного к трем годам колонии-поселения за насилие в отношении сотрудников Росгвардии на акции протеста в Москве 27 июля 2019 года.

"Егор Лесных, осужденный по "московскому делу", получил условно-досрочное освобождение", - сообщил в пятницу фонд "Общественный вердикт" (включен в реестр НКО, исполняющих функции иноагентов), который защищает Лесных.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Лесных - Эльдара Гароза, пояснили в фонде.

Протесты в Москве

Мещанский суд Москвы 6 декабря 2019 года приговорил Лесных к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменений, однако кассационный суд изменил Лесных вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Дело Лесных

Лесных был признан виновными в двух эпизодах применения не опасного для здоровья насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, 27 июля на улице Рождественка Лесных и двое других фигурантов дела - Максим Мартинцов и Александр Мыльников - совместно повалили на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, и начали бить его ногами.

Кроме того, установили следствие и суд, Лесных ударил ногой еще одного росгвардейца.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержали свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были соединены в одно производство и впоследствии получили известность как "московское дело".

Егор Лесных Волгоградская область Москва

Новости

В Москве за сутки от COVID выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Tik-Tok блогер Лакеев арестован за нападение на машину ФСБ в Москве

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

Дравшийся с росгвардейцами на митинге чеченец арестован на два месяца

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве привлекли к ответственности 267 участников акции 23 января

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Уроженцу Чечни грозит арест за драку с силовиками в Москве 23 января

В Москве предупредили о незаконности планируемой на 31 января акции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');