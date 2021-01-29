Фигурант "московского дела" Лесных освобожден досрочно

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Волжский городской суд Волгоградской области условно-досрочно (УДО) освободил фигуранта так называемого московского дела Егора Лесных, осужденного к трем годам колонии-поселения за насилие в отношении сотрудников Росгвардии на акции протеста в Москве 27 июля 2019 года.

"Егор Лесных, осужденный по "московскому делу", получил условно-досрочное освобождение", - сообщил в пятницу фонд "Общественный вердикт" (включен в реестр НКО, исполняющих функции иноагентов), который защищает Лесных.

Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Лесных - Эльдара Гароза, пояснили в фонде.

Мещанский суд Москвы 6 декабря 2019 года приговорил Лесных к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменений, однако кассационный суд изменил Лесных вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Дело Лесных

Лесных был признан виновными в двух эпизодах применения не опасного для здоровья насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, 27 июля на улице Рождественка Лесных и двое других фигурантов дела - Максим Мартинцов и Александр Мыльников - совместно повалили на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, и начали бить его ногами.

Кроме того, установили следствие и суд, Лесных ударил ногой еще одного росгвардейца.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержали свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были соединены в одно производство и впоследствии получили известность как "московское дело".