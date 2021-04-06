Суд в Волгограде отменил УДО фигуранта "московского дела" Лесных

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд во вторник отменил постановление об условно-досрочном освобождении фигуранта так называемого московского дела Егора Лесных, приговоренного к трем годам колонии-поселения за насилие в отношении сотрудников Росгвардии на акции протеста в Москве 27 июля 2019 года.

"Суд пришел к выводу, что условно-досрочное освобождение осужденного является преждевременным. Имеются сведения, не позволяющие сделать однозначный вывод о том, что Лесных твердо встал на путь исправления. Лесных состоит на профилактическом учете как склонный к нападению. Апелляционным постановлением Волгоградского областного суда постановление Волжского городского суда отменено, в удовлетворении ходатайства об УДО Лесных отказано", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов по Волгоградской области.

29 января 2021 года Волжский городской суд освободил Лесных условно-досрочно, удовлетворив ходатайство его адвоката. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал это решение, полагая, что оснований для УДО нет.

Мещанский суд Москвы 6 декабря 2019 года приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима. В апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменений, однако кассационный суд изменил Лесных вид исправительного учреждения на колонию-поселение. Он был признан виновным в двух эпизодах применения не опасного для здоровья насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, 27 июля 2019 года на улице Рождественка Лесных и два других фигуранта дела повалили на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, и начали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил ногой еще одного росгвардейца.

В этот день в центре Москвы в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержали более тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые были соединены в одно производство и впоследствии получили известность как "московское дело".