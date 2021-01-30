Поезда в метро Москвы 31 января будут проезжать без остановок 7 станций

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В воскресенье, 31 января, с 8:00 поезда в столичном метро будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых ранее сообщили в столичном главке МВД.

Как напоминает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, речь идет о станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.

Накануне в пресс-службе московской полиции сообщили о закрытии этих станций метро на вход и выход в день проведения несогласованной властями акции 31 января.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.