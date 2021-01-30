Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 30.01В России 3 832 080+19 032В мире 102 069 223+611 671

Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января
В кафе в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по своему обычному графику ночью с 30 на 31 января, власти рекомендуют учреждениям общепита приостановить работу с 11:00 в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

"Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11:00 до 19:00 воскресенья", - сказал он в субботу.

МоскваВ центре Москвы 31 января изменят движение общественного транспортаВ центре Москвы 31 января изменят движение общественного транспортаЧитать подробнее

Как отметил Немерюк, рекомендация властей по закрытию заведений общепита в центре столицы в день проведения несогласованной акции 31 января является стандартной, компенсаций не будет предусмотрено.

Накануне глава департамента сообщил "Интерфаксу", что кафе, рестораны и бары будут закрыты в центре Москвы в воскресенье, здесь также ограничат продажу напитков в стекле.

Со своей стороны в МВД России в минувшую пятницу предупредили о возможной уголовной ответственности по статье УК о массовых беспорядках в отношении граждан, планирующих принять участие в несанкционированных акциях в выходные.

Столичные предприятия общепита были закрыты для посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 ноября из-за угрозы распространения коронавируса. С 27 января они вернулись к работе в ночное время на фоне снижения заболеваемости в городе.

Москва

Новости по теме

Новости

Ликвидирован пожар в промзоне на северо-западе Москвы

Ликвидирован пожар в промзоне на северо-западе Москвы

В центре Москвы 31 января изменят движение общественного транспорта

В центре Москвы 31 января изменят движение общественного транспорта

Топливозаправщик загорелся на северо-западе Москвы

Поезда в метро Москвы 31 января будут проезжать без остановок 7 станций

Поезда в метро Москвы 31 января будут проезжать без остановок 7 станций

В центре Москвы 31 января закроют заведения общепита

В Москве закроют 7 станций метро в день несогласованной акции 31 января

Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Муниципальный депутат Янкаускас арестован на 10 суток

Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

В Москве в выходные ожидается снегопад

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');