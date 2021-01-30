Барам и ресторанам в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января

В кафе в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по своему обычному графику ночью с 30 на 31 января, власти рекомендуют учреждениям общепита приостановить работу с 11:00 в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

"Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11:00 до 19:00 воскресенья", - сказал он в субботу.

Как отметил Немерюк, рекомендация властей по закрытию заведений общепита в центре столицы в день проведения несогласованной акции 31 января является стандартной, компенсаций не будет предусмотрено.

Накануне глава департамента сообщил "Интерфаксу", что кафе, рестораны и бары будут закрыты в центре Москвы в воскресенье, здесь также ограничат продажу напитков в стекле.

Со своей стороны в МВД России в минувшую пятницу предупредили о возможной уголовной ответственности по статье УК о массовых беспорядках в отношении граждан, планирующих принять участие в несанкционированных акциях в выходные.