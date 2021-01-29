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В Москве закроют 7 станций метро в день несогласованной акции 31 января

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций столичного метрополитена в центре в день проведения несанкционированной акции 31 января.

Ограничения для передвижения пешеходов будут введены "в связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях", сказали журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Кроме этого, по данным полиции, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД.

Столичная полиция предупреждает граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Протесты в Москве

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Москва метрополитен

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