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На жену Навального составили протокол и отпустили из полиции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили в отношении Юлии Навальной - супруги оппозиционера Алексея Навального - административный протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и отпустили.

Адвокат Светлана Давыдова уточнила, что рассмотрение протокола состоится в понедельник, в 10:00, в Щербинском суде Москвы.

В настоящее время Навальная отпущена домой.

Супруга Алексея Навального была задержана в воскресенье днем в районе улицы Стромынка в Москве, после чего ее доставили в ОМВД "Щербинский" в Новой Москве.

Вторые выходные подряд в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходят несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу Навального.

Юлия Навальная Москва

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