Новое уголовное дело о перекрытии дорог протестующими возбуждено в Москве

В качестве свидетелей по делу допросили Илью Яшина и Андрея Пивоварова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Московская полиция возбудила еще одно уголовное дело о перекрытии дорог после воскресной несогласованной акции в Москве. По данному делу допрошены исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин.

По словам адвоката "Правозащиты Открытки" Сергея Бадамшина, следствие ГУ МВД Москвы возбудило дело по 267 статье УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Он добавил, что на Пивоварова, допрошенного в качестве свидетеля по делу, в отделе полиции был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ему грозит до 15 суток ареста.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил "Интерфаксу", что по этому делу в настоящий момент также допрашивают Яшина.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Яшин и Пивоваров были задержаны в центре Москвы.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от правоохранительных органов.

Во многих российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, в воскресенье снова прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию. В прошлую субботу, 23 января, во многих городах России также проходили протесты, после которых московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог.

Как заявлял столичный департамент транспорта, протестующие в воскресенье во время шествия выходили на проезжие части дорог, в том числе Третьего транспортного кольца (ТТК).