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В Москве задержали Юлию Навальную

В Москве задержали Юлию Навальную
Супруга Алексея Навального Юлия в аэропорту "Шереметьево" 17 января
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия задержана в центре Москвы, сообщают очевидцы. Ее препроводили в машину сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом) Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам несогласованной акции в Москве у метро Сокольники.

В воскресение в столице и других городах России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального.

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В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыты на вход и выход семь станций столичного метро, изменено движение общественного наземного транспорта.

Проводятся задержания участников акции.

Несогласованные акции в поддержку Навального также прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, было задержано более тысячи человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.

Протесты в Москве

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Москва Юлия Навальная

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