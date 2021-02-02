СПЧ анонсировал проверку из-за ситуации с задержанными в автобусе полиции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Задержанные на несанкционированной акции 31 января в Москве, которым пришлось провести ночь в автобусе полиции из-за переполненности спецприемника в Сахарово, размещены и накормлены, будет проведена проверка, заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Утром во вторник в социальных сетях появилось видео, на котором задержанные рассказывают, что находятся в автобусе полиции более 9 часов стоя, так как их не могут разместить в спецприемнике в деревне Сахарово в Новой Москве, куда их отправили для отбывания административного ареста. Кроме того, с момента задержания прошло более 40 часов, в течение которых задержанных ни разу не кормили.

"По моей информации, сейчас все люди размещены, все находятся в тепле, им предоставлены койки и горячее питание. По нашему сигналу будет проведена служебная проверка, почему так получилось. Я надеюсь, что она даст объективный результат, мы еще к этой теме вернемся, надеюсь, что таких эпизодов больше не будет", - сказал Фадеев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "есть регламенты, и надо требовать от МВД жесткого соблюдения этих регламентов". Он охарактеризовал ситуацию как "реальный организационный сбой". "По моей информации, три автобуса подвезли туда людей, и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник (в Сахарово) не готов был их принять", - сказал он.

"Действительно, произошла существенная задержка. Сначала активистов, задержанных на акциях, размещали в столичных отделениях полиции, затем суд приговорил их к каким-то наказаниям. Затем их перевезли, поскольку в Москве не было места, их перевезли в спецприемник временного содержания для иностранцев в деревне Сахарово. И этот спецприемник оказался не готов к приему такого большого количества людей", - сказал глава СПЧ.

По данным СМИ, очереди из автобусов с задержанными на несанкционированных акциях 31 января выстраиваются в спецприемники Москвы и Санкт-Петербурга, так как людей негде разместить, ожидание может составлять до 48 часов.