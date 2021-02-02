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Главу "Альянса учителей" арестовали в Петербурге за призыв выходить на митинг

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суд Петербурга привлек к административной ответственности главу "Альянса учителей" Даниила Кена за пост с критикой педагогов, "запугивавших" учеников накануне несогласованной акции 23 января, и призывом выйти на шествие.

Как сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города, Кен получил семь суток административного ареста.

По материалам дела, вечером 21 января Кен опубликовал во "ВКонтакте" текст, в котором критиковал учителей, "запугивающих школьников и студентов" накануне митингов 23 января. Кроме того, в этом посте Кен призывал присоединиться к участникам акции на Сенатской площади Петербурга.

23 января в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Суды арестовали более 20 человек по итогам протестов.

Санкт-Петербург Даниил Кен Альянс учителей

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