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В Москве после несогласованной акции 14 человек попали в больницы

В Москве после несогласованной акции 14 человек попали в больницы
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - После несогласованной акции 31 января 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

Сейчас всех пациентов уже отпустили домой, в их дальнейшем лечении в стационаре не было необходимости, говорится в сообщении.

Накануне в городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, вторые выходные подряд прошли несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального. Протесты сопровождались массовыми задержаниями, которые в Кремле связали с большим числом провокаторов.

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