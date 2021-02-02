Активную подготовку к параду Победы начнут в марте

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Активная подготовка к параду Победы начнется с марта, участники мероприятия смогут пройти добровольную вакцинацию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Прошу оперативный штаб спланировать добровольную вакцинацию военнослужащих, участвующих в тренировке парадных расчетов", - заявил Шойгу во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Министр заявил, что в условиях ситуации с коронавирусом в войсках мероприятия боевой подготовки идут в соответствии с планом. "Ежедневно на полигонах практически отрабатывают задачи свыше ста тысяч военнослужащих с применением около трех тысяч единиц вооружения и техники", - сказал он.

По словам Шойгу, в ходе боевой подготовки надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения ВМФ решают курсовые задачи, а в ВКС организованы учебно-тренировочные полеты: в январе часть из них проводилась в Арктической зоне.

"Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит войскам решать весь комплекс стоящих перед ними задач", - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что по графику начался первый этап Всеармейских соревнований в рамках подготовки к Армейским международным играм.

В 2020 году парад Победы из-за ситуации с коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня.