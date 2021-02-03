В танковой армии к Параду Победы привили от COVID-19 больше 1000 военных

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В гвардейской танковой армии Западного военного округа от коронавируса привили больше 1000 участников грядущего Парада Победы, сообщила сообщила пресс-служба ЗВО.

В воинские части, где готовятся парадные расчеты, доставили больше 5000 доз препарата.

"Вакцинацию первым и вторым компонентом военнослужащих, которые пройдут в составе пеших и механизированных колонн, планируется завершить до 1 марта", - информирует пресс-служба.

Участники парада уже начали репетировать.

Парад 9 мая 2020 года был отменен из-за пандемии, в тот день в ряде городов состоялась только его авиационная часть. В Москве парад провели 24 июня.