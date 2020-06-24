В Москве завершился парад Победы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На Красной площади в Москве в среду завершился военный парад, знаменующий 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, он продолжался один час 15 минут.

Перед началом парада президент РФ Владимир Путин встретил в Кремле своих зарубежных коллег, затем они вместе пришли на Красную площадь. Здесь Путин пообщался с ветеранами, некоторые из них говорили с главой российского государства довольно продолжительное время.

Юбилейный парад Победы в связи с коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня. 9 мая в Москве и ряде других городов прошли авиационные парады.

В параде, который состоялся на Красной площади, были задействованы 14 тысяч человек.

В пешей части парада в Москве были представлены 11 расчётов в исторической форме со стрелковым оружием времен войны, а также группа со штандартами фронтов и боевыми знаменами и расчёт в форме участников военного парада 1945 года.

В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой приняли участие в военном параде впервые.

Авиация во время парада Победы пролетела над Красной площадью 16-ю группами в составе 75 воздушных судов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57.