Корреспондента "Дождя" Полонского отпустили из полиции без протокола

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Корреспондент "Дождя" Василий Полонский, которого задержали недалеко от Мосгорсуда, где рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального, был отпущен без составления протокола после доставки в отдел полиции, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

"Полонского отпустили. Но, естественно, это незаконное задержание - взяли и отвезли человека в Мытищи без причины", - написал Дзядко в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Avtozak LIVE, координатора которого Максима Кондратьева также задержали и поместили в один автобус с Полонским, обоих отпустили без составления протокола из ОВД "Лосиноостровкий".

Полонского, который по работе находился у метро недалеко от Мосгорсуда, где проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, задержали ранее во вторник. "Меня задержали сотрудники полиции. Ведут в автозак. Не представляются. Говорят, за участие в массовых мероприятиях", - сообщил Полонский, чьи слова проводятся в сообщении телеканала. В нем уточнялось, что Полонский находился у метро "Преображенская площадь" по редакционному заданию: он освещал заседание по делу Навального.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, его коллеги связались по этому поводу с центральным главком МВД.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.