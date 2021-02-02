У Мосгорсуда задержали корреспондента "Дождя"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - У Мосгорсуда, где Симоновский суд рассматривает иск ФСИН к Алексею Навальному, полицейские задержали коррепондента "Дождя" Василия Полонского. По пути в автозак он продолжал вести репортаж.

❗У Мосгорсуда задержали корреспондента Дождя Василия Полонского pic.twitter.com/BLekqtHVWl — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

"Ведут в автозак. Не представляются. Говорят, за участие в массовых мероприятиях", - сказал журналист.

В редакции уточнили, что Полонского задержали у метро "Преображенская площадь", когда он вышел из кафе, где "ел и грелся". Он находился в том районе по редакционному заданию освещать заседание по делу Навального. К примеру, он неоднократно присылал фотографии, видео, а также выходил в прямой эфир.

В автозаке с Полонским еще 14 человек.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Задержания в окрестностях Мосгорсуда начались еще до заседания по делу Навального. Одним из первых был задержан оператор SOTA Vision. К перерыву в заседании правозащитники насчитали больше 200 задержаний.