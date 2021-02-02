У Мосгорсуда задержали и вскоре отпустили 11 журналистов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Более десятка журналистов были задержаны недалеко от Мосгорсуда, где во вторник рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Пока, по нашим данным, 11 сотрудников СМИ были задержаны для проверки документов, почти все сразу были отпущены и продолжили свою работу", - сказал Соловьев.

По его словам, в соответствии с действующими нормами законодательства, сотрудники полиции имеют право проверить документы журналистов.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Мосгорсуда, где слушалось ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания реальным, были задержаны корреспондент "Дождя" Василий Полонский, которого отпустили после доставки в ОВД "Лосиноостровский", корреспонденты изданий Mash, "Наш Север", "Открытые медиа" и другие.