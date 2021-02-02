Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

У Мосгорсуда задержали и вскоре отпустили 11 журналистов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Более десятка журналистов были задержаны недалеко от Мосгорсуда, где во вторник рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В РоссииФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонииФСИН попросила заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонииЧитать подробнее

"Пока, по нашим данным, 11 сотрудников СМИ были задержаны для проверки документов, почти все сразу были отпущены и продолжили свою работу", - сказал Соловьев.

По его словам, в соответствии с действующими нормами законодательства, сотрудники полиции имеют право проверить документы журналистов.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Мосгорсуда, где слушалось ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания реальным, были задержаны корреспондент "Дождя" Василий Полонский, которого отпустили после доставки в ОВД "Лосиноостровский", корреспонденты изданий Mash, "Наш Север", "Открытые медиа" и другие.

Суд над Алексеем Навальным

13
СЖР Алексей Навальный Владимир Соловьев

Новости по теме

Новости

Суд над Навальным привлек внимание рекордного числа дипломатов

Навальный потребовал в суде немедленно освободить его

Навальный потребовал в суде немедленно освободить его

Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве

Росгвардия сообщила о 1,5 тыс. задержанных 23 и 31 января в Москве

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

В районе Мосгорсуда задержали более 200 человек

Полиция Москвы заверила, что задержанных 31 января разместили в спецприемниках

Пандемия коронавируса

В Москве отмечен минимальный с конца сентября суточный COVID-прирост

Больше половины годовой нормы осадков выпало в Москве с 20 ноября

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

Сергей Капков может выдвинуться в Думу по "оппозиционному" округу столицы

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро

"Мосбиржа" предупредила о рисках торговли срочными инструментами на серебро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');