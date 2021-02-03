Пять человек спасены из горящего на севере Москвы бизнес-центра

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Здание бизнес-центра загорелось на Ленинградском проспекте, на севере Москвы. В ходе тушения были спасены пять человек.

Как сообщили в столичном главке МЧС, по предварительной информации горит 3-й этаж 5 -этажного здания.

Пожар начался по адресу Ленинградский проспект, дом 47, строение 4. На данный момент пожар локализован.

Согласно данным из открытых источников, в здании расположены заведения общественного питания, центр Госуслуг, офисы и научно-исследовательский кинофотоинститут ордена трудового Красного Знамени.