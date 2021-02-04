Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве пока рано снимать ограничения на проведение массовых мероприятий, а также касающиеся пожилых и хронически больных людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать (снимать - ИФ) ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить",- сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

При этом он ответил, что в Москве постоянно улучшается эпидемиологическая ситуация, по показателям заболеваемости COVID-19 город находится на уровне сентября 2020 года.

Вместе с тем, напомнил мэр, ранее была отменена обязательная дистанционная работа не менее 30% сотрудников. "Это тоже было важное решение, которое даст возможность экономики развиваться нормально, людям возвращаться на рабочие места и полноценно работать", - сказал мэр.

Также он напомнил, что был снят запрет на очное обучение старшеклассников и ряд других ограничений.

Это было связано с тем, что с точки зрения эпидемиологической ситуации, по словам Собянина, "мы вступили в относительно стабильный период положительных изменений". "Воспользуемся ими - будем жить более-менее без каких-то жестких ограничений",- сказал он.

Ранее в столице возобновилась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. При этом количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Также до улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.