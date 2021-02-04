Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия

Собянин счел, что рано отменять ограничения на массовые мероприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Москве пока рано снимать ограничения на проведение массовых мероприятий, а также касающиеся пожилых и хронически больных людей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Конечно, мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать (снимать - ИФ) ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Вот эти вещи необходимо оставить",- сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

При этом он ответил, что в Москве постоянно улучшается эпидемиологическая ситуация, по показателям заболеваемости COVID-19 город находится на уровне сентября 2020 года.

МоскваМосква разрешила открыть музеи, спортшколы и заполнять театры до 50%Москва разрешила открыть музеи, спортшколы и заполнять театры до 50%Читать подробнее

Вместе с тем, напомнил мэр, ранее была отменена обязательная дистанционная работа не менее 30% сотрудников. "Это тоже было важное решение, которое даст возможность экономики развиваться нормально, людям возвращаться на рабочие места и полноценно работать", - сказал мэр.

Также он напомнил, что был снят запрет на очное обучение старшеклассников и ряд других ограничений.

Это было связано с тем, что с точки зрения эпидемиологической ситуации, по словам Собянина, "мы вступили в относительно стабильный период положительных изменений". "Воспользуемся ими - будем жить более-менее без каких-то жестких ограничений",- сказал он.

Ранее в столице возобновилась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. При этом количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Также до улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

Хроника коронавируса. Февраль.

8
В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-193 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мэр Москвы сообщил о возможной отмене основных ограничений к маю

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В центре Москвы в квартире нашли снаряд времен войны

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Москалькова опровергла перевод задержанных на протестах в Москве в другие регионы

Очередной сильный снегопад надвигается на Москву

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Соболь обвинили в подстрекательстве к нарушению санэпидправил

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Мосметро возложило ответственность за утренний сбой на подрядчика

Мосметро возложило ответственность за утренний сбой на подрядчика

Француза и сирийца задержали в Москве на акции после суда над Навальным

Старшеклассник получил 7 суток ареста за участие в протестах в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');